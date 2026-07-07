L’Américaine Coco Gauff, 7e mondiale et double lauréate de tournois du Grand Chelem, s’est qualifiée mardi pour sa première demi-finale à Wimbledon, en battant sa compatriote Jessica Pegula (4e).

La Floridienne de 22 ans, qui n’avait plus remporté un match sur gazon depuis 2024 avant d’enchaîner cinq victoires sur le gazon londonien, s’est imposée 4-6, 6-3, 6-3 contre son aînée, qui disputait à 32 ans son deuxième quart de finale à l’All England Club et son premier match sur le Central.

Gauff disputera jeudi sa première demi-finale en Grand Chelem depuis l’édition 2025 de Roland-Garros, qu’elle avait remportée. Son adversaire sera soit l’ex-N.1 mondiale Naomi Osaka (14e), soit la Tchèque Karolina Muchova (9e).

Lauréate sur dur de l’US Open 2023, en plus de son titre sur la terre battue de Roland-Garros, Gauff a perdu les trois demi-finales qu’elle a disputées sur gazon depuis le début de sa carrière : en 2022 et en 2024 au WTA 500 de Berlin, et en 2023 au plus modeste WTA 250 d’Eastbourne.