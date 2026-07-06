L’Italien Flavio Cobolli, 10e mondial et finaliste à Roland-Garros, s’est qualifié lundi pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon, après sa victoire 7-5, 7-6 (7/4), 6-3, contre l’Australien Alex De Minaur (5e mondial).

Dans une première manche disputée, l’Italien de 24 ans a breaké au meilleur moment, à 5 jeux partout, afin de se faciliter la tâche et servir pour le gain du set.

De Minaur, finaliste à l’ATP 250 de Bois-le-Duc (Pays-Bas), avait mené jusqu’à (5-2) dans le deuxième set, avant de se heurter à la bonne intelligence tactique de Cobolli, qui l’a poussé dans un tie-break décroché avec autorité par l’Italien.

Malgré deux breaks dans le troisième set, l’Australien n’a jamais réussi à conserver son avance. Et quand il s’est retrouvé sous la menace de Cobolli (4-3) sur son service, De Minaur a commis deux doubles fautes fatales et donné la possibilité à l’Italien de servir pour le match.

Cobolli affrontera en quarts de finale le Bulgare Grigor Dimitrov, ex-N.3 mondial aujourd’hui classé à la 146e place du classement ATP ou le Britannique Arthur Féry (114e).