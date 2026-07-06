La FIFA ⁠a rejeté ​lundi l’appel formé par ​la Fédération belge de ‌football (URBSFA), ‌confirmant ainsi ‌la levée de la suspension de l’Américain Folarin Balogun pour ⁠un carton rouge et l’autorisant à être aligné mardi ​contre les “Diables rouges” en huitième de ⁠finale de la Coupe du monde de football.

Dans un ⁠communiqué, le comité d’appel de la FIFA écarte les demandes belges les jugeant irrecevables, disant que l’URBSFA n’était pas partie à ​la procédure et ne disposait donc pas de la qualité pour ‌contester la décision.

L’attaquant américain avait écopé d’un carton rouge, traditionnellement ⁠synonyme de suspension automatique ‌d’au moins un match, après une faute commise contre le Bosnien Tarik Muharemovic en seizième de finale.

La levée de la suspension, manifestement décidée ‌après l’intervention de la ⁠Maison blanche, a semé la consternation au-delà des frontières belges, conduisant ‌l’UEFA, la fédération européenne de football, à exprimer son indignation auprès ‌de ⁠la FIFA, l’instance mondiale.