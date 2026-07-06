Sept équipes de médecins vétérinaires vont se rendre, mardi, dans la délégation de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) pour assurer le traitement des troupeaux de dromadaires touchés par la gale dans les zones frontalières.

Il s’agit d’une initiative organisée par le Commissariat régional au développement agricole et l’Union régionale de l’agriculture, a indiqué à l’Agence TAP le chef du service de la production animale au CRDA de Médenine.

Il a ajouté que les traitements contre la gale animale sont disponibles, appelant les éleveurs à adopter les mesures d’hygiène nécessaires et à éviter le contact avec d’autres troupeaux afin de lutter contre la propagation de cette maladie.

L’augmentation du nombre des cas de gale chez les dromadaires s’explique, notamment, par la mauvaise gestion d’élevage, le manque de contrôle vétérinaire des animaux, la vigilance réduite des éleveurs et le contact avec les troupeaux voisins, a précisé la même source.

De son côté, le président de l’Union locale de l’agriculture, Mohsen Landari a fait savoir que des opérations de traitement sont programmées en faveur de 800 dromadaires, outre les soins déjà réalisés au profit de 300 autres têtes camelines.

La délégation de Ben Guerdane compte 13 mille têtes camelines, soit la première région dans le sud tunisien en termes d’élevage de dromadaires.