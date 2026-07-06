Au gouvernorat de Siliana, les travaux des projets, en cours de réalisation par la direction régionale de l’équipement dans plusieurs délégations de la région, connaissent des taux d’avancement allant de 50 à 95%, a indiqué à l’Agence TAP, le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale.

Parmi ces projets, la construction de deux ponts sur l’oued Houria et l’oued Laham au niveau de la route régionale n°73 moyennant une enveloppe de 5,4 millions de dinars et dont les travaux ont avancé à 55%.

Il s’agit également des travaux de réaménagement de 15 km de pistes rurales et qui ont progressé de 95%.

D’autres travaux ont concerné la réparation des sections endommagées et des accotements des voies routières classées au niveau de la route nationale n°4 à Errouhia, la route nationale n°5 à Kasserine et la route nationale n°29 à Bouarada, en plus du renforcement de la voie menant à Ain Achour dans la délégation de Bourouis sur une longueur de 8 km pour un coût total estimé à 2,9 millions de dinars et dont le travaux sont actuellement à 74 %, selon la même source.