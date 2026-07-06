Le Portugal et l’Espagne s’affrontent ce lundi 6 juillet dans l’un des chocs des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La sélection portugaise s’est qualifiée après avoir terminé deuxième de son groupe grâce à un match nul contre la RD Congo (1-1), une large victoire face à l’Ouzbékistan (5-0) et un nul contre la Colombie (0-0). En seizièmes de finale, les hommes de Roberto Martínez ont renversé la Croatie (2-1). Menés après un but d’Ivan Perišić, les Lusitaniens ont égalisé sur un penalty de Cristiano Ronaldo avant que Gonçalo Ramos n’inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel.

L’Espagne, de son côté, aborde cette rencontre en pleine confiance. Après une phase de groupes maîtrisée avec un nul contre le Cap-Vert (0-0), une victoire contre l’Arabie saoudite (4-0) et un succès face à l’Uruguay (1-0), la Roja a confirmé son statut de favorite en dominant l’Autriche (3-0) au tour précédent grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro.

Le coup d’envoi de cette affiche est prévu ce lundi 6 juillet à 20h00.

Diffusion TV : le match sera retransmis en direct et en clair sur M6, ainsi que sur beIN Sports 1.