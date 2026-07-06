La ville de Hammamet abrite, du 8 au 10 juillet, la 4e Ã©dition du TOP CongrÃ¨s des jeunes auditeurs de lâ€™Association des institutions supÃ©rieures de contrÃ´le ayant en commun l’usage du FranÃ§ais (Aisccuf).

Cette nouvelle Ã©dition, organisÃ©e par la Cour des comptes, sera placÃ©e sous le signe Â« lâ€™Intelligence artificielle au service du contrÃ´le public : transparence, efficacitÃ© et nouveaux dÃ©fis Ã©thiques Â».

Des thÃ¨mes ayant trait aux enjeux liÃ©s Ã lâ€™utilisation de lâ€™intelligence artificielle dans le contrÃ´le public et Ã l’efficacitÃ© de l’audit Ã l’Ã¨re de l’IA seront inscrits Ã l’ordre du jour de cette Ã©dition.

CrÃ©Ã©e Ã Paris en 1994, l’Aisccu rÃ©unit les Institutions supÃ©rieures de contrÃ´le (ISC), – la Cour des comptes dans le cas de la Tunisie -, des pays membres de lâ€™Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Elle a, notamment, pour objectifs dâ€™encourager la diffusion des normes internationales et des bonnes pratiques et de concourir au renforcement des capacitÃ©s de ses membres par la formation et lâ€™assistance technique.

La prÃ©cÃ©dente Ã©dition sâ€™Ã©tait tenue en 2024 Ã YaoundÃ©, au Cameroun, et avait rassemblÃ© une centaine de participants, reprÃ©sentants de 16 Institutions supÃ©rieures de contrÃ´le francophones.