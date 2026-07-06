Les travaux de réhabilitation de la Cité Hédi Khelil, dans la délégation de Bou Salem (gouvernorat de Jendouba), ont démarré vendredi, pour un coût avoisinant 3,5 millions de dinars.

Le projet porte sur l’aménagement des voiries du quartier, qui s’étend sur près de 33 hectares, la réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, ainsi que la modernisation du réseau d’éclairage public. Il bénéficiera à près de 6 500 habitants répartis dans 1 275 logements.

À l’occasion du lancement du chantier, le gouverneur de Jendouba, Tayeb Dridi, a appelé l’entreprise chargée des travaux ainsi que l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) à respecter le délai contractuel de 240 jours et à veiller à l’achèvement du projet dans les délais impartis.

La Cité Hédi Khelil, à Bou Salem, est régulièrement exposée à la stagnation des eaux pluviales ainsi qu’aux crues de l’oued Khoulane.