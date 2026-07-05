L’annonce du départ de Riyad Mahrez d’Al-Ahli marque la fin d’un cycle doré pour le football saoudien. Entre rationalisation financière des clubs d’État et retraite internationale du capitaine algérien, ce mouvement stratégique illustre la mutation profonde du business model de la Saudi Pro League à l’horizon 2026.

La fin d’une ère dorée à Djeddah

L’annonce officielle, ce samedi 4 juillet 2026, de la fin de la relation contractuelle entre le club saoudien d’Al-Ahli et l’international algérien Riyad Mahrez résonne bien au-delà des terrains de football. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Manchester City pour un montant astronomique, l’ailier droit symbolisait l’âge d’or de l’offensive sur le marché des transferts menée par le Fonds souverain saoudien (PIF). En trois saisons complètes, Mahrez n’a pas seulement rempli son contrat d’image : il a transformé le statut sportif de sa franchise.

Avec 122 rencontres disputées toutes compétitions confondues, 37 buts inscrits et 46 passes décisives délivrées, l’Algérien s’est imposé comme le maître à jouer d’une équipe passée de la reconstruction au sommet continental. Son palmarès en Arabie saoudite — marqué par un doublé historique en Ligue des champions d’Asie Elite (2025 et 2026) ainsi qu’une Supercoupe d’Arabie saoudite en 2025 — valide, sur le plan purement sportif, la rentabilité de l’investissement initial.

Le mercato de la rationalisation budgétaire

Pourtant, le départ de Mahrez, combiné à celui du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié lui aussi libéré après trois ans de services, signale un changement de cap doctrinal pour Al-Ahli et, par extension, pour la Saudi Pro League. La phase d’acquisition agressive de “superstars” trentenaires à forte valeur marketing semble laisser la place à une logique d’optimisation de la masse salariale et de renouvellement des effectifs.

Pour les clubs de l’élite saoudienne, le défi n’est plus seulement d’attirer l’attention mondiale, mais de construire des modèles économiques viables à long terme. La libération simultanée de deux des plus gros salaires du club libère une marge de manœuvre financière considérable pour attirer des profils plus jeunes, capables de générer des plus-values à la revente et de s’inscrire dans la durée.

Clap de fin global pour le Fennec

Pour Riyad Mahrez, cette rupture contractuelle coïncide avec un tournant personnel majeur: sa retraite internationale. Éliminé avec l’Algérie en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 suite à une défaite (0-2) face à la Suisse au BC Place, le capitaine des Fennecs tourne définitivement une page. À 35 ans, cette double sortie — par la petite porte en sélection et par la grande à Djeddah — pose la question de sa future destination. Qu’il choisisse un dernier défi lucratif ou un retour romantique en Europe, Mahrez laisse derrière lui une empreinte indélébile dans l’histoire moderne du football moyen-oriental.