La Polonaise Iga Swiatek, numéro 3 mondiale et tenante du titre, a été éliminée au troisième tour de Wimbledon 2026 par la Philippine Alexandra Eala en deux sets (7-6, 6-2) et 2h14 de jeu. Alexandra Eala se qualifie en huitièmes de finale où elle affrontera l’Italienne Jasmine Paolini.

Le court central de Londres, théâtre d’une faillite technique majeure

Le Centre Court a été le témoin d’un affrontement de 2h14 qui fera date. Iga Swiatek, du haut de ses 25 ans et de son statut de tenante du titre à Londres, a sombré face à la fougue de la jeune Philippine Alexandra Eala, actuelle 32e mondiale. Le premier set, véritable guerre d’usure d’une durée de 1h24, a cristallisé les difficultés chroniques de la Polonaise sur le gazon britannique. Malgré un premier break en sa faveur, Swiatek a concédé son avance dans la foulée, incapable de dicter le tempo face à une adversaire décomplexée.

Le tie-break de la première manche a agi comme le révélateur de la fébrilité de la favorite. Disposant pourtant de deux balles de set, la Polonaise a multiplié les approximations pour offrir la manche à Eala sur deux fautes directes rédhibitoires. Ce déchet technique inhabituel s’est traduit par un total abyssal de 44 fautes directes sur l’ensemble de la rencontre, scellant le sort de l’ex-numéro 1 mondiale face à une rivale clinique.

La résilience d’Alexandra Eala et le coût d’une déconnexion tactique

De retour des vestiaires après avoir reçu des soins hors du court pour une cuisse douloureuse, Alexandra Eala a balayé les doutes sur son état physique. Portée par l’euphorie de sa première qualification en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem, la 32e mondiale a littéralement assommé une Swiatek à court de solutions tactiques. Le second set a tourné à la démonstration (6-2), confirmant la trajectoire ascendante de la Philippine qui affrontera en huitièmes de finale l’Italienne Jasmine Paolini, finaliste de l’édition 2024.

Pour Swiatek, ce revers prolonge une saison en Majeurs particulièrement laborieuse, après une élimination en quarts de finale à l’Open d’Australie en janvier et une sortie dès les huitièmes de finale à Roland-Garros le mois dernier. Il faut remonter à l’édition 2024 de Wimbledon pour retrouver la trace d’un effondrement aussi précoce de la Polonaise dans un tournoi de cette envergure.

Les implications macroéconomiques de la perte des têtes d’affiche

Dans l’économie moderne du tennis, la sortie prématurée de la tenante du titre et figure de proue du circuit féminin représente un manque à gagner significatif pour les diffuseurs et les sponsors majeurs du tournoi. Swiatek garantit des parts d’audience records sur les marchés européens, en particulier en Pologne. Son absence en seconde semaine fragilise l’attractivité commerciale des sessions de soirée.

À l’inverse, l’émergence d’Alexandra Eala ouvre les portes d’un marché asiatique en pleine expansion, offrant aux marques de nouvelles perspectives de pénétration économique. La rencontre à venir face à Jasmine Paolini s’annonce déjà comme un choc d’outsiders à fort potentiel de storytelling, essentiel pour maintenir les revenus de billetterie et d’engagement digital du tournoi londonien.