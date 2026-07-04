Le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant le Canada 3 buts à 0, le samedi 4 juillet 2026 à Houston. Les buts marocains ont été inscrits par Azzedine Ounahi, auteur d’un doublé (50è, 82è), et Soufiane Rahimi (90è+8). Les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de France-Paraguay.

Une maîtrise tactique et une solidité à toute épreuve

Le score final de 3 buts à 0 reflète une supériorité indiscutable, mais c’est avant tout une victoire construite sur la rigueur et la patience. Durant la première période, les hommes de Mohamed Ouahbi ont fait preuve d’une discipline défensive remarquable, neutralisant les velléités offensives d’une équipe canadienne athlétique. Cette assise arrière, devenue la marque de fabrique de la sélection, a posé les fondations d’un succès qui allait se dessiner après la pause. En contenant le bloc adverse, le Maroc a su laisser passer l’orage pour mieux imposer son rythme.

Le show Ounahi et le réveil offensif après la pause

C’est au retour des vestiaires que la rencontre a basculé. Plus entreprenants, plus tranchants dans leurs transitions, les Lions de l’Atlas ont concrétisé leur domination à la 50ème minute. Sur une inspiration lumineuse, Azzedine Ounahi a ouvert le score, libérant son équipe et forçant le Canada à se découvrir. Le milieu de terrain marocain, maître du tempo, a récidivé à la 82ème minute pour signer un doublé salvateur, brisant définitivement les espoirs de retour des Canadiens.

Une qualification historique et des horizons ambitieux

Alors que le match touchait à sa fin, Soufiane Rahimi a parachevé le chef-d’œuvre marocain dans le temps additionnel (90è+8) en inscrivant le troisième but, exploitant à la perfection les espaces béants laissés par une défense canadienne aux abois. Cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 n’est pas un exploit isolé, mais la confirmation d’un palier franchi par le football marocain. Désormais installés dans le grand huit mondial, les Lions de l’Atlas attendent de pied ferme leur prochain adversaire, qui sera le vainqueur du choc entre la France et le Paraguay.