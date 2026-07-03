Le jeune international allemand Nathaniel Brown (23 ans) s’est engagé avec le Bayern pour les cinq prochaines saisons jusqu’à l’été 2031, a annoncé le club munichois vendredi.

Le montant du transfert du joueur de l’Eintracht Francfort au Bayern n’a pas été communiqué, mais selon les médias allemands et néerlandais, il s’élèverait autour de 55 millions d’euros.

Né à Amberg, dans le nord de la Bavière (sud de l’Allemagne), Brown a été formé à Ratisbonne puis à Nuremberg. Il est passé professionnel dans le club de Franconie en 2022 et s’est engagé avec l’Eintracht Francfort en

janvier 2024, terminant toutefois la saison 2024/25 en deuxième division en prêt avec Nuremberg.

Après deux saisons complètes à Francfort, Brown a gagné sa place de titulaire au sein de la sélection allemande au cours de la préparation pour le Mondial. Il a débuté trois des quatre matches de la Mannschaft en

Amérique du Nord (il a manqué celui contre l’Equateur, blessé aux adducteurs).

Au poste de latéral gauche, “Nene” Brown sera en concurrence au Bayern avec le Canadien Alphonso Davies, qui a enchaîné les blessures lors de la seconde partie de la saison 2025/26, après son retour en décembre 2025

d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars 2025.