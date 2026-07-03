L’Australie affronte l’Égypte au AT&T Stadium d’Arlington en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Socceroos ont terminé deuxièmes du groupe D avec 4 points, après une victoire contre la Turquie (2-0), une défaite face aux États-Unis (2-0) et un match nul contre le Paraguay (0-0), suffisant pour se qualifier grâce à la différence de buts.

De son côté, l’Égypte est restée invaincue en phase de groupes. Les Pharaons ont fait match nul contre la Belgique (1-1), battu la Nouvelle-Zélande (3-1) puis partagé les points avec l’Iran (1-1), terminant deuxièmes du groupe G avec 5 points.

Solides et régulières, les deux équipes abordent ce match à élimination directe avec ambition.

📺 Diffusion :

Le match sera diffusé en direct le vendredi 3 juillet 2026 à 19h00 sur beIN Sports 1 et M6.