Le Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la culture accueillera, le dimanche 12 juillet prochain, l’avant-première d’une pièce de théâtre qui s’intitule Fondu Noir (3, rue de Palestine).

La représentation de cette œuvre, produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis (TOT) en 2025, est programmée à 20h00, selon un communiqué publié mercredi soir sur le réseau social du TOT.

Mise en scène et scénographiée par Marwen Missaoui, qui en cosigne le texte avec Haythem Moumni, la pièce explore les thématiques de la mémoire et des souvenirs enfouis à travers le huis clos de personnages inconnus réunis fortuitement dans un entrepôt désaffecté.

L’assistance à la mise en scène a été confiée à Salma Fatmi. La distribution artistique réunit sur scène les comédiens tunisiens Mohamed Chaabane, Ali Ben Said, Haythem Moumni, Sandra Farhat et Farouk Zoghlami.

Sur le plan technique, la scénographie intègre une création visuelle basée sur le vidéo mapping, conçu par Hamza Abidi, ainsi qu’une création lumière de Sabri Atrous.