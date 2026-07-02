Le bureau régional de l’organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale (OMS) et l’Institut mondial pour l’élimination des maladies infectieuses (GLIDE) ont signé un accord de partenariat visant à lutter contre les maladies transmissibles évitables dans les pays de la région.

Cet accord a pour objectif de renforcer les systèmes de santé à travers la surveillance des maladies, l’innovation et la transformation numérique dans la santé publique, l’utilisation de l’intelligence artificielle et des technologies modernes, ainsi que l’amélioration des capacités nationales en matière de surveillance et de riposte.

Il comprend également le soutien à l’initiative régionale pour la lutte contre un certain nombre de maladies à coûts élevés, à travers le développement des services de santé et la coordination des programmes de surveillance et d’intervention, outre l’amélioration du rendement des systèmes de santé.

Ce partenariat vise également à consolider les efforts de surveillance de la poliomyélite et de la sécurité sanitaire régionale, mise à part les capacités à faire face aux menaces sanitaires actuelles et futures.