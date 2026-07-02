Un évènement qui devait se tenir, mercredi dernier, dans le centre de Londres et qui portait sur la manière dont le monde peut s’adapter aux fortes chaleurs a été annulé en raison de la flambée des températures.

La rencontre intitulée “Chaleur extrême : améliorer la gouvernance et renforcer l’action dans le monde entier”, devait se tenir à la bibliothèque Shaw de la London School of Economics dans le cadre de la Semaine d’action climatique de Londres.

Les organisateurs ont indiqué que le bâtiment de l’université ne disposait d’aucun système de refroidissement, “contrairement à la plupart des bâtiments londoniens”.

Les services météo “Met Office” ont émis une alerte rouge pour fortes chaleurs à Londres et dans d’autres régions d’Angleterre jusqu’à 23h59 BST jeudi, avec des températures prévues pouvant atteindre 37°C.