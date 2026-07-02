Le ministère tunisien de l’Environnement a annoncé la réouverture de l’appel à candidatures pour l’obtention de financements publics au titre de l’année 2026, destinés aux ONG environnementales, actives aux niveaux local, régional et national. Il s’agit de promouvoir des projets à impact durable, de sensibilisation, de recyclage, de compostage ou des campagnes de propreté.

Les dossiers doivent être déposés exclusivement, via la plateforme dédiée avant le 3 juillet 2026.

Le plafond de financement est fixé à 10 000 dinars par association et par an. Cette relance intervient après la clôture de la première période de dépôt des demandes, qui s’est déroulée du 1er mars au 10 avril 2026.