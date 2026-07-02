Les États-Unis ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la Bosnie-Herzégovine (2-0), mercredi à Santa Clara.

Dans une rencontre globalement maîtrisée, la sélection américaine a su faire la différence grâce à une meilleure efficacité offensive et une solidité défensive qui lui a permis de contrôler le rythme du match du début à la fin.

La rencontre s’est débloquée peu avant la pause grâce à Folarin Balogun, auteur de l’ouverture du score à la 45e minute. Bien servi dans la surface, l’attaquant américain a parfaitement conclu une action collective bien construite, permettant à son équipe de rentrer aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage.

Mais la soirée a pris une tournure plus compliquée pour le joueur offensif, exclu à la 66e minute après un geste jugé dangereux par l’arbitre.

Réduits à dix dès la 66e minute suite à l’expulsion de Balogun, les États-Unis ont scellé leur victoire en inscrivant un second but grâce à Malik Tillman, assurant définitivement leur qualification pour les huitièmes de finale.

Ils affronteront lundi la Belgique qui a éliminé le Sénégal (3-2).

Le Succès de l’équipe entraînée par Mauricio Pochetiino confirme la dynamique positive du pays hôte, déjà porté par ses deux co-organisateurs également qualifiés pour la suite de la compétition.