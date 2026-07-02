Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté, mercredi, lors d’une séance conjointe de l’ensemble des commissions permanentes de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le document relatif au développement territorial, inscrit dans le cadre du projet de Plan de développement 2026-2030.

Le ministre a indiqué que le document repose sur la réduction des disparités régionales et la promotion d’un développement inclusif et équilibré, selon une approche participative ayant débuté au niveau local avant d’être consolidée à l’échelle nationale.

Il a précisé que ce document définit les orientations stratégiques du développement territorial pour la période 2026-2030, sur la base d’un diagnostic des principaux défis de développement, notamment les inégalités entre les régions ainsi que les insuffisances en matière d’infrastructures et de services.

Il prévoit, en parallèle, la valorisation des potentialités naturelles, humaines et économiques, avec un accent particulier sur l’appui à l’investissement, le développement des infrastructures, l’amélioration des services publics et l’accélération des transitions énergétique et numérique.

Abdelhafidh a également présenté les orientations spécifiques aux cinq districts ainsi que les projets programmés dans chaque gouvernorat, outre plusieurs grands projets nationaux, dont celui de la cité médicale de Kairouan.

Au cours des débats, les députés ont appelé à mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir la mise en œuvre du Plan de développement, à accélérer les réformes administratives et législatives, à accorder une attention particulière aux régions les moins développées, à renforcer la place du secteur agricole et à hâter la réalisation des projets bloqués, afin d’assurer un développement équilibré entre les différentes régions du pays.