Un forum régional consacré à la transition énergétique et son rôle dans le développement durable s’est déroulé, mercredi, au siège du gouvernorat de Jendouba.

Cette rencontre a permis de présenter plusieurs programmes et projets réussis dans le domaine de la transition énergétique, notamment dans le secteur agricole, considéré comme l’un des principaux bénéficiaires de cette démarche.

Dans une déclaration l’Agence TAP en marge du forum, le directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Nafaa Baccari, a indiqué que la transition énergétique en Tunisie constitue un choix stratégique sur lequel mise l’État pour réduire les disparités régionales, renforcer la compétitivité et promouvoir un développement durable.

Il a précisé que l’ANME met en œuvre des programmes de sensibilisation afin de promouvoir cette orientation et de réunir les conditions nécessaires à son développement, à travers l’encouragement des investisseurs, des collectivités locales et des directions, tout en renforçant les capacités des différents acteurs à s’y engager.

Il a également rappelé que l’Agence propose plusieurs mécanismes d’appui destinés à améliorer l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie, notamment les subventions accordées par le Fonds de transition énergétique (FTE), qui couvrent entre 20% et 50% du coût des projets dans les différents secteurs économiques.

“Les dernières années ont été marquées par une amélioration notable de la facture énergétique, ainsi que de la facture d’électricité, ce qui confirme la pertinence de cette orientation, d’autant que la Tunisie dispose d’atouts lui permettant de réduire sa dépendance aux importations d’énergie et de développer des alternatives locales”, a-t-il souligné.

Les participants au forum ont pour leur part estimé que le recours aux énergies renouvelables est devenu une nécessité, au regard des fluctuations des marchés internationaux, de la hausse du coût de l’énergie importée et des risques qui y sont associés.