L’Organisation mondiale de la santé en Tunisie (OMS- Tunisie) a rendu hommage, hier mardi, aux professionnels de la santé: médecins, infirmiers, chercheurs, cadres et agents de la santé, équipes de terrain et partenaires qui ont réussi, durant leurs carrière professionnelle, à éradiquer le trachome.

A cette occasion, une exposition documentaire a été organisée consacrées aux moments forts de ce parcours, qui s’étale sur plus d’un siècle, ainsi qu’une projection d’un film sur l’éradication de cette maladie, a souligné un communiqué publié par OMS- Tunisie .

En parallèle, un hommage a été rendu aux professionnels de santé et aux familles des disparus, en guise de reconnaissance à leurs contributions dans ce domaine qui constitue un aspect fondamental de l’histoire de la santé publique en Tunisie.

Cette initiative atteste de l’ampleur du partenariat entre l’OMS et la Tunisie et leur engagement commun à promouvoir la santé publique et à protéger la santé des générations futures, ajoute le même communiqué, précisant que l’investissement dans la santé, le travail d’équipe et la persévérance peuvent aboutir à plusieurs réalisations historiques.

Il convient de rappeler que le trachome était répandu en Tunisie surtout dans les régions du sud au cours de la première moitié du 20ème siècle, touchant, près de la moitié de la population, avant que le pays ne réussisse progressivement à réduire sa propagation grâce à la généralisation des soins de santé de base, à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et des services d’assainissement et à la mise en œuvre de programmes nationaux de dépistage, de traitement et de prévention.

Ces efforts ont été couronnés le 14 mai 2026 par la reconnaissance de la Tunisie par l’OMS comme un pays pionnier en matière d’éradication du trachome en tant que problème de santé publique.

De ce fait, la Tunisie a été classée 31e pays au niveau mondial et 14e dans la région de l’est de la Méditerranée en matière d’éradication du trachome.

À noter que cette maladie se transmet par contact direct avec les sécrétions des yeux ou du nez des personnes infectées, ou par l’intermédiaire des mouches ou d’objets contaminés. Les infections répétées peuvent entraîner un retournement des cils vers l’intérieur, ce qui peut aboutir à la perte de la vue au cas ou elle ne sont traitées.