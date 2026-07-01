Le jardin du Goethe-Institut Tunis au Belvédère organise le jeudi 2 juillet à 21h la projection du long métrage “Rote Sterne überm Feld” (Red Stars Upon the Field) de la réalisatrice allemande Laura Laabs, dans le cadre de la 5ème édition de Ciné-Jnina.

L’objectif des organisateurs est d’inviter le public, en entrée libre et gratuite, à découvrir, lors d’une soirée immersive où mystère, mémoire et histoire s’entrelacent sous le ciel estival, pour voir un film captivant, entre enquête criminelle et plongée sombre dans le passé allemand.

Dans ce film en allemand sous-titré en français, Laura Laabs tisse un récit en quatre actes, en 133 mn, où une intrigue criminelle dévoile peu à peu des secrets enfouis et des pages oubliées de l’histoire. Entre tensions collectives et révélations intimes, ce film intense entraîne dans une atmosphère troublante où le passé refuse de rester silencieux, pour vivre, à travers cette œuvre puissante, une expérience cinématographique unique en plein air.