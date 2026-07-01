Le ministère des affaires sociales a annoncé l’ouverture des inscriptions pour participer à la “Conférence arabe sur la retraite et les assurances sociales”, qui se tiendra du 20 au 22 juillet 2026 en Tunisie, appelant les personnes intéressées à visiter le site officiel du ministère et ses plateformes numériques pour plus de détails.

La conférence réunira plusieurs hauts responsables et experts régionaux et internationaux dans les domaines de la protection sociale, des systèmes de retraite et de l’investissement.

L’organisation de cette conférence intervient dans le contexte des défis croissants auxquels sont confrontés les systèmes de retraite dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qui ont adoptés, depuis des décennies, des systèmes de “paiement à l’acte” avec des prestations définies. Ces systèmes font désormais face à des pressions croissantes en raison des transformations démographiques rapides, des mutations économiques et des crises mondiales.

La conférence vise à ouvrir un débat approfondi sur l’avenir des systèmes de retraite dans le monde arabe et les moyens de renforcer leur durabilité et leur capacité d’adaptation, à travers le développement des modèles de réforme innovants et la diversification des outils d’épargne- retraite en dehors des cadres traditionnels, afin d’assurer un meilleur équilibre entre la protection sociale et la durabilité financière.

Les travaux de la conférence seront axés principalement, sur l’évaluation des réformes en cours dans les systèmes de retraite de la région et la présentation des expériences et initiatives existantes, outre l’exploration des moyens de transformation numérique dans la gestion des caisses de pension à travers l’utilisation des technologies modernes, à même de contribuer à l’amélioration des prises de décision, et à hisser les rendements.

Les participants débattront également du développement des stratégies d’investissement plus flexibles et prospectives, capables de renforcer la solidité des portefeuilles financiers face aux fluctuations économiques, ainsi que de la gestion des actifs et des engagements pour assurer un équilibre entre eux.

Cette conférence constitue une plateforme régionale importante pour l’échange d’expériences et de visions entre divers intervenants dans le secteur de la retraite et des assurances sociales. Elle regroupe des responsables gouvernementaux, des directeurs des caisses de pension, des experts, des spécialistes de la protection sociale, de l’investissement et de la gestion des risques, ainsi que des représentants des syndicats et des organisations.