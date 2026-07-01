La Plateforme nationale des procédures administratives (PNPA) baptisée « Dalil », destinée aussi bien au citoyen et qu’à l’administration sera lancée officiellement en septembre 2026, a indiqué la Directrice Générale des réformes et prospectives administratives (DGRPA) à la présidence du gouvernement Olfa Souli Ouertani.

Le taux d’avancement des travaux de développement de cette plateforme a atteint 70%, a précisé Souli qui intervenait mardi, lors d’une journée d’information consacrée à la présentation de cette plateforme.

A cet égard, la responsable a souligné que cette plateforme sera une référence officielle pour le citoyen, lui permettant d’accéder aux documents et aux procédures administratives obligatoires.

Elle vise à concrétiser la transparence de prestation des services administratifs, à faciliter l’obtention des données relatives aux procédures administratives et leur unification pour tous les opérateurs, à améliorer la qualité des services administratifs et partant la satisfaction des différents opérateurs.

Cette plateforme permet le regroupement et l’unification des procédures administratives, ce qui facilite l’obtention des informations d’une source officielle et crédible, de raccorder la procédure administrative à l’organisme public et son emplacement géographique, et d’unifier les références administratives entre les différentes structures et entreprises publiques.

Il s’agit également, de la numérisation du processus de création et d’actualisation des données relatives aux procédures administratives outre la proposition d’un espace de travail pour chaque ministère permettant la mise à jour des procédures administratives de manière continue afin de garantir la précision et la crédibilité, ainsi que la facilitation du suivi et de l’évaluation.

« Aujourd’hui nous célébrons non seulement la préparation de lancement d’une nouvelle plateforme mais d’une vision de réforme complémentaire faisant de l’administration un outil effectif au service du citoyen et de l’entreprise », a -t-elle avancé.

Cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet de révision globale des procédures administratives (2020 -2027), visant à développer la qualité des services administratifs, à enraciner la transparence de prestation des services administratifs et à en faciliter l’obtention, ainsi qu’à alléger les charges dans ce domaine, a souligné de son côté, Intissar Brigui, Directrice à la DGRPA à la présidence du gouvernement.

Ainsi, la réalisation de cette plateforme a permis de réaliser un inventaire des procédures administratives, selon lequel le nombre des procédures s’élève à 3197 procédures, réparties entre 50% destinées aux entreprises, 25% destinées aux individus et 25% sont des procédures en communs entre les deux.

Cette opération d’inventaire des procédures administratives a montré que 63% de ces procédures sont très demandées, 16% sont des procédures complexes et 43% sont des procédures nécessitant l’intervention des structures publiques pour leur obtention.

Après une consultation en ligne et une évaluation de ces procédures administratives par les opérateurs avec l’administration, plus de71% de ces procédures ont été simplifiées (2255 procédures), à travers l’orientation vers la numérisation totale et partielle, la réduction des documents, et le renforcement de la décentralisation, et 6% de ces procédures ont été éliminées (177 procédures ), en supprimant toutes les procédures administratives qui n’ont pas un fondement juridique et les procédure qui ne sont plus en vigueur.

Pour sa part le ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi a mis l’accent sur l’importance de cette plateforme qui a été réalisée à un rythme accéléré, en se concentrant sur les services demandés par le citoyen et l’entreprise.

Le développement de cette plateforme est le résultat d’un travail profond de révision, de simplification, de suppression des documents non nécessaires et d’introduction des nouvelles techniques à l’instar de l’échange de données inter-administrations ainsi que les services à distance.

« Nous avons réalisé, à travers cette plateforme, des grandes étapes dans la numérisation des services les plus sollicités notamment ceux relatifs à l’amélioration du climat des affaires, précisant que l’opération de numérisation demeure un travail continu. »