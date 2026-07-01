L’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de l’Université de Carthage a conclu un accord de partenariat académique avec l’Ecole normale supérieure de Nouakchott.

Ce partenariat vise à permettre aux étudiants mauritaniens de poursuivre leur formation au sein de l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques, dans le cadre du cycle préparatoire dans les spécialités des mathématiques et des sciences physiques, ce qui contribuera à renforcer la formation de compétences scientifiques de haut niveau dans ces domaines pointus, lit-on dans un communiqué publié par l’Université.

L’université de Carthage a souligné que cet accord reflète sa volonté de soutenir la coopération universitaire et d’élargir ses perspectives d’ouverture sur son environnement régional et international, tout en renforçant l’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La cérémonie de signature de cet accord s’est déroulée sous l’égide du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République islamique de Mauritanie, en présence du chargé d’affaires de l’ambassade de la République tunisienne à Nouakchott, selon le même communiqué.

Il convient de noter que l’Université de Carthage regroupe un ensemble de facultés, d’instituts supérieurs et de centres de recherche, et se distingue par son ouverture sur la scène internationale ainsi que par son engagement en faveur du développement de la formation et de la recherche scientifique dans diverses disciplines.