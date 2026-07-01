Résultats de la 2e journée du tournoi de Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem, disputée mardi :

1er tour (simple hommes):

Brandon Nakashima (USA/N.28) bat Jack Pinnington Jones (GBR) 6-3, 7-6 (7/5), 7-5

Jesper de Jong (NED) bat Rinky Hijikata (AUS) 7-6 (7/4), 3-6, 5-7, 6-4, 6-3

Adrian Mannarino (FRA) bat Titouan Droguet (FRA) 6-2, 6-4, 6-1

Zachary Svajda (USA) bat Pablo Llamas (ESP) 6-1, 6-2, 6-4

Kamil Majchrzak (POL) bat Alejandro Tabilo (CHI/N.30) 6-3, 7-5, 7-5

Karen Khachanov (RUS/N.19) bat Billy Harris (GBR) 6-3, 5-7, 6-3, 6-3

Yannick Hanfmann (GER) bat Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-7 (6/8), 7-6 (11/9), 6-2, 6-3

James Duckworth (AUS) bat Tallon Griekspoor (NED) 6-4, 4-6, 7-5, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL) bat Dane Sweeny (AUS) 7-6 (7/4), 6-3, 7-5

Matteo Berrettini (ITA) bat Stan Wawrinka (SUI) 6-7 (7/9), 7-6 (18/16), 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)

Zizou Bergs (BEL) bat Ugo Humbert (FRA/N.27) 6-2, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3

Jaime Faria (POR) bat Sho Shimabukuro (JPN) 7-6 (8/6), 6-3, 6-7 (2/7), 6-3

Arthur Fery (GBR) bat Damir Dzumhur (BIH) 3-6, 6-2, 6-2, 6-1

Otto Virtanen (FIN) bat Ben Shelton (USA/N.4) 6-4, 3-6, 6-7 (8/10), 6-2, 7-6 (11/9)

Patrick Kypson (USA) bat Mackenzie McDonald (USA) 3-6, 6-1, 6-4, 6-4

Gabriel Diallo (CAN) bat Benjamin Bonzi (FRA) 1-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3, 3-1 (abandon)

Lorenzo Sonego (ITA) bat Tomás Etcheverry (ARG/N.29) 6-4, 6-4, 6-7 (2/7), 7-6 (7/4)

Jan Choinski (GBR) bat Vít Kopriva (CZE) 6-3, 7-5, 6-2

Kyrian Jacquet (FRA) bat Vilius Gaubas (LTU) 6-3, 6-4, 7-6 (7/2)

Alexander Bublik (KAZ/N.10) bat Thanasi Kokkinakis (AUS) 4-6, 6-3, 6-7 (10/12), 6-3, 6-4

Jacob Fearnley (GBR) bat Alex Michelsen (USA) 3-6, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2

Jaume Munar (ESP) bat Francisco Cerundolo (ARG/N.18) 6-1, 6-4, 6-3

Quentin Halys (FRA) bat Matteo Arnaldi (ITA/N.32) 3-6, 6-1, 7-6 (7/5), 6-3

Marcos Giron (USA) bat Corentin Moutet (FRA) 4-6, 6-4, 7-5, 6-4

Valentin Royer (FRA) bat Harry Wendelken (GBR) 4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Alexander Zverev (GER/N.2) bat Alexander Blockx (BEL) 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 7-6 (7/0)

1er tour (simple femmes):

Daria Snigur (UKR) bat Elina Svitolina (UKR/N.8) 7-5, 6-2

Léolia Jeanjean (FRA) bat Veronika Erjavec (SLO) 6-4, 4-6, 7-6 (10/6)

Mariam Bolkvadze (GEO) bat Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 2-6, 6-4

Ashlyn Krueger (USA) bat Donna Vekic (CRO/N.31) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4

Oksana Selekhmeteva (ESP) bat Sinja Kraus (AUT) 6-1, 7-5

Anna Blinkova (RUS) bat Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-7 (3/7), 6-4, 6-1

Jasmine Paolini (ITA/N.13) bat Robin Montgomery (USA) 0-6, 6-4, 7-5

Viktorija Golubic (SUI) bat Iryna Shymanovich (BLR) 6-2, 2-6, 6-1

Kamilla Rakhimova (UZB) bat Anhelina Kalinina (UKR) 4-6, 6-4, 7-5

Maria Sakkari (GRE) bat Clara Tauson (DEN/N.24) 6-3, 6-3

Maya Joint (AUS) bat Serena Williams (USA) 6-3, 6-7 (6/8), 6-3

Karolína Plísková (CZE) bat Tereza Valentová (CZE) 6-3, 6-4

Amanda Anisimova (USA/N.6) bat Lina Gjorcheska (MKD) 6-3, 6-2

Sofia Kenin (USA) bat Petra Marcinko (CRO) 7-6 (7/4), 6-4

Katie Swan (GBR) bat Irina-Camelia Begu (ROM) 6-4, 6-4

Kimberly Birrell (AUS) bat Alina Korneeva (RUS) 6-3, 0-6, 6-2

María Camila Osorio (COL) bat Simona Waltert (SUI) 6-2, 6-1

Liudmila Samsonova (RUS) bat Polina Kudermetova (UZB) 6-3, 6-3

Tyra Grant (ITA) bat Katie Boulter (GBR) 6-4, 6-2

Maria Timofeeva (UZB) bat Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-3, 6-2

Caty McNally (USA) bat Gabriela Ruse (ROM) 7-5, 6-3

Elena Rybakina (KAZ/N.2) bat Lois Boisson (FRA) 6-4, 1-6, 6-3