La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, sâ€™est entretenue mardi Ã Tunis avec lâ€™ambassadeur dâ€™Espagne en Tunisie, Isidro GonzÃ¡lez Afonso, pour examiner le dÃ©veloppement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale dans les secteurs du patrimoine, de la musique et du cinÃ©ma, selon un communiquÃ© publiÃ© en fin d’aprÃ¨s-midi sur le site du ministÃ¨re.

Les discussions ont portÃ© sur l’Ã©change d’expertises musicales, notamment Ã travers la formation d’instrumentistes et la programmation de spectacles conjoints pour la prochaine saison culturelle ou lors de la manifestation Â« l’Octobre musical Â», en coordination avec le ThÃ©Ã¢tre de l’OpÃ©ra de Tunis. Le partenariat technique liÃ© Ã la fabrication et Ã la maintenance des instruments de musique sera Ã©galement poursuivi, a-t-on indiquÃ©.

Dans le domaine du patrimoine, les deux parties ont convenu de renforcer la formation dans la conservation et la restauration, en ciblant la prÃ©servation des plafonds en bois des Ã©difices anciens et des mosaÃ¯ques.

La rÃ©union a tracÃ© les contours de futurs accords de partenariat entre les musÃ©es tunisiens et espagnols, ainsi qu’un projet de rapprochement entre les villes de Carthage et de CarthagÃ¨ne.

Sur le plan audiovisuel et de lÃ©dition, la ministre et le diplomate espagnol ont Ã©voquÃ© des projets de coproduction de documentaires axÃ©s sur Â« la route des Andalous Â» ou Â« la route d’Hannibal Â», parallÃ¨lement Ã l’intensification des projets de traduction croisÃ©e entre l’arabe et l’espagnol, notamment pour la littÃ©rature enfantine.

L’entretien a Ã©galement permis d’Ã©voquer l’intensification de la participation des troupes tunisiennes aux manifestations culturelles en Espagne, le soutien aux expositions d’arts plastiques et le dÃ©veloppement des rÃ©sidences artistiques rÃ©ciproques.