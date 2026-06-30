Un phénomène astronomique exceptionnel est prévu à travers le monde, le mercredi 12 août 2026, avec une éclipse solaire totale dont la bande de totalité traversera notamment le Groenland, l’Islande, l’Espagne et une partie de la méditerranée.

Depuis la Tunisie ce phénomène sera visible sous la forme d’une éclipse solaire partielle, au moment du coucher du soleil. La lune masquera jusqu’à 59,3% du disque solaire, offrant aux observateurs un spectacle astronomique rare et particulièrement esthétique à l’horizon ouest, a souligné la Cité des sciences à Tunis dans un communiqué publié, lundi, annonçant l’organisation d’une soirée astronomique exceptionnelle sur le site de Sidi Mechreg – Sejnane (gouvernorat de Bizerte) pour observer ce phénomène.

L’éclipse débutera en Tunisie à 18h40, alors que le soleil se trouvera à environ 6 degrés au-dessus de l’horizon. Ce phénomène atteindra son maximum et coïncidera avec le coucher de soleil à 19h11, au moment ou près de 60 pc de sa surface seront occultés par la lune.

La fin géométrique de l’éclipse se produira après le coucher du soleil, ce qui fait de cet événement une “éclipse sous l’horizon”, pour une grande partie du territoire tunisien.

La Cité des sciences à Tunis a choisi Sidi Mechreg – Sejnane pour observer la plus grande phase possible de l’éclipse dans des conditions optimales, connu par son horizon occidental parfaitement dégagé sur la Méditerranée.

Le programme de cette manifestation astronomique comprend l’observation de l’éclipse solaire partielle de 18h30 à 19h20, avec l’utilisation de télescopes équipés de filtres solaires spéciaux et une couverture en direct de l’évolution du phénomène pour observer le début de l’éclipse partielle à 18h40 et le pic de l’éclipse à 19h11, ainsi que le coucher du soleil partiellement éclipsé aux alentours de 19h19.

Une conférence scientifique intitulée “L’éclipse solaire partielle du 12 août 2026” sera organisée de 19h30 à 20h00, afin d’expliquer le mécanisme des éclipses solaires, les conditions d’observation de cette éclipse en Tunisie, et les principaux phénomènes astronomiques attendus au cours des prochaines années.

Cette manifestation permettra également de participer à une exposition sur le tourisme stellaire et l’observation du ciel nocturne de 20h00 à 21h00, pour découvrir les principales constellations et étoiles visibles dans le ciel d’été.

La Cité des sciences à Tunis a souligné que l’observation directe du soleil sans protection adaptée peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles, recommandant l’utilisation de lunettes certifiées pour l’observation des éclipses solaires ou des instruments munis de filtres solaires spéciaux.

Elle a invité le public, les familles, les passionnés d’astronomie, les élèves et les étudiants à participer à cette manifestation scientifique exceptionnelle, afin de contempler l’un des plus beaux spectacles célestes visibles depuis la Tunisie.