L’Assemblée des représentants du peuple tiendra, mardi, une séance d’audition du ministre de l’Économie et de la Planification consacrée au projet de plan de développement 2026-2030.

Prévue à 10h00, cette audition réunira l’ensemble des commissions permanentes dans le cadre d’une séance conjointe, selon un communiqué du Parlement.

La semaine dernière, le président de l’Assemblée a présidé une réunion de concertation consacrée à la méthodologie d’examen du projet de plan de développement 2026-2030.

Les participants ont examiné la démarche proposée et convenu d’organiser une série d’auditions conjointes de membres du gouvernement, sous la présidence du chef du Parlement ou de l’un de ses vice-présidents, selon un calendrier qui sera arrêté ultérieurement.

À l’issue de ces travaux, les commissions permanentes élaboreront un rapport de synthèse regroupant leurs observations, qui sera transmis au Bureau de l’Assemblée en vue de la programmation d’une séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi portant approbation du plan de développement 2026-2030.