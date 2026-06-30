Le complexe de jeunesse de Hammamet a abrité samedi la Journée de l’amitié tuniso-japonaise, organisée sous le slogan « Ensemble, célébrons la diversité culturelle », à l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Cette manifestation, qui marque sept décennies de liens diplomatiques établis le 26 juin 1956, a été mise en place par les adhérents du complexe en collaboration avec des bénévoles de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Hanene Hergli, animatrice au complexe de jeunesse de Hammamet, a précisé à l’agence TAP que le programme intégrait une exposition de costumes traditionnels, des ateliers culinaires conjoints tuniso-nippons, des initiations à la céramique et à la poterie, ainsi que des démonstrations de jeux patrimoniaux et des intermèdes musicaux des deux pays.

Le volontaire de la JICA, Kohei Suzuki, établi en Tunisie depuis un an et demi, a mobilisé pour l’occasion huit autres coopérants japonais affectés dans différents gouvernorats afin d’animer des sessions d’arts martiaux, de théâtre et de musique.

Le déploiement de ces assistants techniques s’inscrit dans le cadre du programme des Volontaires japonais pour la coopération à l’étranger (JOCV) géré par la JICA. Actif depuis 1965, ce dispositif gouvernemental encadre l’envoi de citoyens japonais dans les pays partenaires afin de soutenir le développement socio-économique local par le transfert de compétences techniques.