Lancées le 26 juin dernier, à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues, les campagnes se poursuivent dans les différentes régions du pays afin de renforcer la sensibilisation des adolescents et des jeunes aux risques de l’addiction et de promouvoir une culture de prévention.

Organisées à l’initiative de l’Office national de la famille et de la population (ONFP), ces campagnes comprennent des séances d’information, des ateliers d’expression et de dessin, des actions de proximité auprès des jeunes dans les espaces publics ainsi qu’une participation à des manifestations sportives en partenariat avec plusieurs intervenants, indique l’ONFP dans un communiqué.

Des actions de terrain ont été organisées à la plage de Boujaâfar à Sousse, dans un Espace Ami des Jeunes à Gabès, à Tataouine et à Siliana, dans les cafés et les espaces publics, ainsi qu’une activité éducative en partenariat avec le Club des jeunes ruraux d’El Akhouat, dans la délégation de Gaâfour.

D’après le communiqué, l’ONFP propose également des séances de soutien psychologique et social, ainsi qu’une orientation vers les structures spécialisées dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes en situation d’addiction.

A noter que ces manifestations se poursuivront jusqu’au 6 juillet 2026 dans les différentes directions régionales et structures de l’Office à travers tout le pays, sous le slogan : « Oui à la vie… Non à l’addiction ».