10e édition des Layeli El Badelliya (Nuits d’El Abdelliya) aura lieu du 3 au 9 juillet 2026 à l’initiative du Centre international de la culture et des arts « Palais El Abdelliya » du 3 au 9 juillet 2026. Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette édition propose 6 spectacles dont une journée pour les enfants.

Voici le programme des spectacles dans les jardins du palais à la Marsa:

Eya Daghnouj présentera un spectacle artistique pour l’ouverture le 3 juillet 2026 à 22h00.

Mahrezia Touil se produira lors d’un spectacle artistique le 4 juillet 2026 à 22h00.

Une journée des marionnettes pour enfants est organisée le 5 juillet 2026 à 19h30.

Ahmed Ajabi animera un spectacle musical intitulé « Jazz Voyage Quintet » le 6 juillet 2026 à 22h00.

Nour Kamar donnera un spectacle artistique le 8 juillet 2026 à 22h00.

Mohamed Ali Kammoun clôturera avec le spectacle musical « Le Tango Arabe » le 9 juillet 2026 à 22h00.