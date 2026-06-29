La 8e édition de la manifestation « Expressions théâtrales » démarre ce lundi et se poursuivre jusqu’au dimanche 5 juillet au cours de laquelle seront présentés les projets des ateliers de formation organisés durant de l’année scolaire 2025-2026 par le pôle Théâtre et Arts de la scène du Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Dans un communiqué publié par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, cette manifestation, dont les différentes représentations se dérouleront à la salle des Jeunes Créateurs de la Cité de la Culture Chedli Klibi, se veut une rencontre théâtrale à travers laquelle le pôle Théâtre et Arts de la scène célèbre les projets des ateliers de formation théâtrale destinés aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux adultes.

Cette rencontre couronne ainsi une année de formation de talents et d’énergies créatives, encadrée par des spécialistes du théâtre.

Les représentations de cette édition s’ouvrent ce lundi 29 juin 2026 à 17h00 avec deux projets théâtraux encadrés par le professeur Aou Brahim, à savoir « Nhebek Yasmine » (Je t’aime Yasmine) et « Journée terminée ».

La première pièce raconte l’histoire d’un élève qui exprime son amour pour une camarade en inscrivant son nom sur les murs du lycée, provoquant un chaos qui pousse l’administration à convoquer un conseil de discipline.

Cependant, les événements prennent une tournure dangereuse lorsque l’élève est agressé au couteau. L’affaire se transforme alors en une enquête à la recherche du véritable coupable, soulevant de nombreuses questions sur la responsabilité et la culpabilité.

De son côté, le projet « Journée terminée » relate l’histoire d’un réalisateur ayant enchaîné les échecs. Son ami scénariste lui propose de réaliser un film après avoir obtenu un financement, à condition qu’il s’agisse d’une histoire romantique. Le réalisateur fait alors appel aux jeunes de son quartier pour exécuter l’œuvre, mais les événements dépassent le cadre du jeu d’acteur, transformant la fiction en une réalité bien tangible.

Parmi les autres projets qui seront présentés lors de cette manifestation figurent également « Audition », encadré par le professeur Maher Mssaddak, qui sera joué le mardi 30 juin 2026, ainsi que « Off-line » de la professeure Toumadher Zrelli, prévu le jeudi 2 juillet 2026.