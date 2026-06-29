La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 s’est achevée sur une performance historique des sélections africaines. Neuf des dix représentants du continent se sont qualifiés pour les seizièmes de finale, établissant un nouveau record pour l’Afrique dans l’histoire de la compétition.
Une qualification historique pour l’Afrique
Grâce au nouveau format à 48 équipes, l’Afrique comptait dix représentants au tournoi. Au terme de la phase de groupes, neuf équipes poursuivent leur parcours :
- Maroc
- Afrique du Sud
- Sénégal
- Côte d’Ivoire
- Égypte
- Cap-Vert
- Ghana
- République démocratique du Congo
- Algérie
Seule la Tunisie a été éliminée dès la phase de groupes. Ce résultat dépasse largement le précédent record africain, qui était de deux équipes qualifiées lors d’une même édition (2014 et 2022).
Les affiches des seizièmes de finale
Les sélections africaines retrouveront les adversaires suivants :
- Afrique du Sud – Canada
- Maroc – Pays-Bas
- Côte d’Ivoire – Norvège
- République démocratique du Congo – Angleterre
- Sénégal – Belgique
- Algérie – Suisse
- Égypte – Australie
- Cap-Vert – Argentine
- Ghana – Colombie
Une performance sans précédent
Parmi les faits marquants, la République démocratique du Congo dispute la première phase à élimination directe de son histoire, tandis que le Cap-Vert confirme son remarquable parcours pour sa première participation au Mondial. Le Maroc, demi-finaliste en 2022, figure de nouveau parmi les équipes les plus performantes du tournoi.