La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 s’est achevée sur une performance historique des sélections africaines. Neuf des dix représentants du continent se sont qualifiés pour les seizièmes de finale, établissant un nouveau record pour l’Afrique dans l’histoire de la compétition.

Une qualification historique pour l’Afrique

Grâce au nouveau format à 48 équipes, l’Afrique comptait dix représentants au tournoi. Au terme de la phase de groupes, neuf équipes poursuivent leur parcours :

Maroc

Afrique du Sud

Sénégal

Côte d’Ivoire

Égypte

Cap-Vert

Ghana

République démocratique du Congo

Algérie

Seule la Tunisie a été éliminée dès la phase de groupes. Ce résultat dépasse largement le précédent record africain, qui était de deux équipes qualifiées lors d’une même édition (2014 et 2022).

Les affiches des seizièmes de finale

Les sélections africaines retrouveront les adversaires suivants :

Afrique du Sud – Canada

Maroc – Pays-Bas

Côte d’Ivoire – Norvège

République démocratique du Congo – Angleterre

Sénégal – Belgique

Algérie – Suisse

Égypte – Australie

Cap-Vert – Argentine

Ghana – Colombie

Une performance sans précédent

Parmi les faits marquants, la République démocratique du Congo dispute la première phase à élimination directe de son histoire, tandis que le Cap-Vert confirme son remarquable parcours pour sa première participation au Mondial. Le Maroc, demi-finaliste en 2022, figure de nouveau parmi les équipes les plus performantes du tournoi.