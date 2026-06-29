La Coupe du monde 2026 entre dans sa phase à élimination directe. À l’issue de la phase de groupes, trois sélections arabes sont qualifiées pour les seizièmes de finale : Maroc, Égypte et Algérie. Le nouveau format réunit 48 équipes, avec les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes en seizièmes.

Le Maroc passe comme deuxième du groupe C

Le Maroc termine deuxième du groupe C avec 7 points et une différence de buts de +3. Il rejoint les seizièmes derrière le Brésil, également à 7 points. Le Maroc affrontera les Pays-Bas, le 29 juin 2026, à l’Estadio Monterrey.

L’Égypte qualifiée dans le groupe G

L’Égypte termine deuxième du groupe G avec 5 points et une différence de buts de +2, derrière la Belgique. Son prochain match est prévu contre l’Australie, le 3 juillet 2026, au Dallas Stadium.

L’Algérie avance parmi les meilleurs troisièmes

L’Algérie obtient sa qualification après un nul 3-3 contre l’Autriche à Kansas City. Ce résultat qualifie l’Algérie et l’Autriche, et élimine l’Iran. L’Algérie affrontera la Suisse, le 2 juillet 2026, à Vancouver.

Les autres sélections arabes éliminées

Le Qatar, la Tunisie, l’Arabie saoudite, l’Irak et la Jordanie sont éliminés après la phase de groupes. La Tunisie termine avec 0 point dans le groupe F. L’Arabie saoudite termine avec 1 point dans le groupe H. L’Irak et la Jordanie terminent également derniers de leurs groupes respectifs.