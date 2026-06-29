La 3ème édition de l’exposition « Les nouvelles entrepreneures » s’est achevée, ce dimanche, au Centre de design et d’innovation en industries traditionnelles de Gafsa (Hub Design Gafsa), après trois jours de mise en valeur du savoir-faire artisanal féminin local.

Organisée par le commissariat régional de l’artisanat, cette exposition a réuni 20 artisanes spécialisées dans la tapisserie murale, le tissage à la main, la fabrication du margoum, la distillation des plantes aromatiques et d’huiles essentielles, ainsi que l’art culinaire traditionnel.

La responsable chargée de la gestion du commissariat, Nadia Khalfallah, a indiqué à l’Agence TAP que cette manifestation vise à promouvoir la compétitivité et la commercialisation des créations artisanales locales à l’échelle nationale. Elle a précisé que 70% des exposantes sont diplômées de l’enseignement supérieur et des centres de formation professionnelle.

Les participantes ont par ailleurs bénéficié d’un programme de qualification artisanale, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le ministère du Tourisme. Certaines d’entre elles ont obtenu, dans ce cadre, des financements allant de 5 à 10 mille dinars ainsi que des prêts sans intérêts destinés au lancement de leurs microprojets artisanaux.