La Direction des soins de santé de base (DSSB) relevant du ministère de la Santé a publié une note d’information contenant une série de recommandations destinées aux futurs mariés afin de protéger la santé familiale, de prévenir les maladies transmissibles et héréditaires et d’assurer une meilleure prise en charge de la grossesse.

Les recommandations portent à la fois sur la période précédant le mariage et sur celle de la grossesse et de l’accouchement.

Dans ce contexte, la DSSB appelle tous les futurs époux à effectuer un examen médical prénuptial afin de protéger le conjoint et les futurs enfants contre les maladies infectieuses, notamment les infections sexuellement transmissibles, les infections des organes génitaux, l’hépatite virale B et le VIH/sida, ainsi que contre les maladies héréditaires et les malformations congénitales.

Cet examen vise également à sensibiliser les futurs conjoints à la vie familiale, à la planification des naissances, ainsi qu’à l’importance du suivi de la grossesse et de la vaccination de la mère et des enfants.

Selon la note d’information, cet examen comprend un bilan clinique et biologique gratuit réalisé dans les établissements hospitaliers publics.

Concernant la grossesse, la DSSB recommande un suivi médical régulier afin de garantir son bon déroulement et d’assurer la sécurité de la mère et du nouveau-né.

À cet effet, elle recommande le suivi d’un calendrier de cinq consultations prénatales, programmées au début de la grossesse, puis aux quatrième, sixième, huitième et neuvième mois.

L’accent est également mis sur la nécessité d’accoucher dans un établissement de santé, sous l’assistance d’un personnel qualifié, afin de faire face aux éventuelles complications pouvant affecter la mère ou le nouveau-né.

Elle recommande, en outre, un suivi postnatal, dans un établissement de santé, au huitième et au quarantième jour après l’accouchement pour vérifier l’état de santé de la mère, planifier les futures grossesses, examiner le nouveau-né afin de dépister certaines pathologies, s’assurer de son bon développement et fournir à la mère les conseils nécessaires concernant les soins du nourrisson.

La note appelle, par ailleurs, les femmes enceintes et allaitantes à privilégier l’allaitement maternel de manière régulière, selon les besoins du nourrisson.

Citant des rapports de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la DSSB rappelle qu’environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde des suites de complications liées à la grossesse et à l’accouchement, principalement en raison d’hémorragies, d’hypertension artérielle, d’infections, de complications obstétricales ou d’avortements non sécurisés.