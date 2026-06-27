La commission de la Défense, de la sécurité et des forces porteuses d’armes à l’Assemblée des représentants du peuple a entamé, vendredi, l’examen du projet de loi n°42 de 2026 portant approbation du Plan de développement 2026-2030, à l’occasion d’une séance préliminaire consacrée aux volets relevant de ses compétences.

Les députés ont passé en revue la méthodologie d’étude du projet ainsi que les principales orientations du plan, axées notamment sur un développement social inclusif, le renforcement de l’équilibre régional, la modernisation des infrastructures, la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, ainsi que l’amélioration de la gouvernance publique.

Les discussions ont également porté sur le rôle du secteur de la défense dans le développement, la modernisation du système sécuritaire et les réformes législatives envisagées.

Les membres de la commission ont soulevé des interrogations sur les critères de sélection des projets, leur financement et les mécanismes de suivi, avant d’annoncer la poursuite de l’examen du texte lors des auditions des membres du gouvernement prévues dans les prochaines semaines.