La Foire nationale du livre tunisien (FNLT) a annoncé le lancement de l’appel à candidatures pour les prix de sa 5e édition, fixant la date limite de dépôt des œuvres au 1er septembre 2026.

Cette procédure concerne quatre catégories littéraires (roman, poésie, nouvelle et littérature pour enfants) publiées exclusivement entre juin 2025 et juin 2026, selon un communiqué publié, jeudi, sur la page Facebook de la FNLT.

La cinquième édition de la foire se déroulera du 23 octobre au 1er novembre 2026. Cette édition sera prise en charge par le ministère des Affaires culturelles, suite au retrait de l’Union des éditeurs tunisiens (UET) de la direction de l’événement.

Selon le calendrier fixé par le communiqué du 12 juin, les éditeurs tunisiens ont jusqu’au 31 juillet 2026 pour soumettre leurs demandes d’attribution de stands. L’inscription s’effectue sur la nouvelle plateforme numérique, accessible au public depuis ce 25 juin via l’adresse foiredulivretunisien.tn.

Cet espace numérique permanent vise à promouvoir l’édition nationale et à permettre l’achat de livres en ligne tout au long de l’année, s’inscrivant dans la stratégie de transition numérique du secteur culturel.

La gestion des distinctions littéraires a quant à elle été déléguée à l’Institut de traduction de Tunis, basé à la Cité de la culture, où doivent être déposés les dossiers physiques.