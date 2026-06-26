La Direction des soins de santé de Base (DSSB) du ministère de la Santé lancera, dans les prochaines semaines, le carnet « Suivi sanitaire de la mère et de l’enfant », destiné à suivre l’état de santé de la femme dès le début de la grossesse, à surveiller la croissance de son enfant et à assurer le suivi du calendrier des vaccinations et des examens médicaux, a annoncé Asma Bouaziz, pédiatre et responsable du programme de santé infantile au ministère de la Santé.

Dans une déclaration à l’Agence TAP ce vendredi, en marge d’un forum international sur le thème « Apprentissages et neurosciences : vers des politiques éducatives inclusives au niveau préscolaire », que le carnet de « suivi sanitaire de la mère et de l’enfant » est une version actualisée du « carnet de santé » dans laquelle ont été intégrées des recommandations à l’intention des parents concernant la santé de la mère, du début jusqu’à l’après-grossesse, et celle de l’enfant, depuis le stade fœtal jusqu’à l’âge de 18 ans.

Elle a ajouté que le carnet de « suivi sanitaire de la mère et de l’enfant » vise aussi à impliquer le père dans le suivi de la santé de la mère et de l’enfant à travers les consultations prénatales et postnatales, et à lui faire prendre conscience de l’importance d’apporter son soutien à son épouse, notamment pendant la période d’allaitement maternel, soulignant que des études scientifiques ont démontré que le soutien du mari à son épouse prolonge la durée de l’allaitement.

Selon la porte-parole, le nouveau carnet comprend un calendrier des examens médicaux de la mère avant et après l’accouchement, des vaccinations, des analyses de laboratoire et des examens d’imagerie médicale nécessaires, ainsi que des conseils sur la prise en charge de la mère en cas de dépression post-partum ou de troubles psychiques tout au long de la grossesse, et une formation destinée au mari pendant l’accouchement.

Le carnet « Suivi sanitaire de la mère et de l’enfant » contient également les données relatives à la naissance et à la santé du nourrisson, ainsi que le suivi des étapes de la mise à jour de son carnet de vaccination et de ses consultations médicales, en plus d’une série de recommandations concernant le dépistage précoce d’un certain nombre de maladies et les médecins spécialistes concernés en cas d’infection.

La responsable du programme de santé infantile a souligné l’importance d’adopter le concept des « mille premiers jours », qui s’étend du début de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant, précisant que cette période est la plus cruciale pour le développement de la santé physique, mentale et psychologique de l’enfant et qu’investir dans celle-ci, par le biais du suivi de la santé de la mère et de l’enfant, constitue un investissement dans la santé publique.