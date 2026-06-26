L’ONG ” Voix de Femmes ” (Aswat Nissa) lance un appel à contributions ouvert aux historiens et historiennes, artistes, musiciens et musiciennes, cinéastes, ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses en patrimoine et arts culinaires, autour du thème ” L’héritage féminin tunisien et ses racines “.

Cet appel s’adresse aux chercheurs, chercheuses, créateurs et créatrices et passionnés de mémoire culturelle afin de contribuer à un projet célébrant le patrimoine féministe tunisien dans ses ancrages africains, maghrébins, amazighs, arabes, méditerranéens et islamiques, à travers l’exploration des contributions des femmes tunisiennes et de leur rôle historique dans le façonnement de l’identité culturelle, sociale et artistique.

Cette démarche vise à raviver la mémoire collective, les récits et les savoirs portés par les femmes de génération en génération dans les domaines de l’art, de la musique, du cinéma, de l’artisanat, de la cuisine, des rituels et des coutumes populaires.

Les propositions de contribution sont ainsi attendues dans les axes des études et recherches historiques, des arts visuels et plastiques, de la musique et du chant traditionnel ou contemporain, du cinéma et des films documentaires, du patrimoine oral et des contes populaires, des arts culinaires et du patrimoine gastronomique, ou encore sous forme de témoignages et de récits d’expériences féminines.

À travers cette initiative, Aswat Nissa rappelle que le patrimoine féminin ne relève pas du simple souvenir, mais constitue des racines vivantes qui s’ancrent dans l’histoire, continuent de façonner le présent et dessinent l’avenir.

Pour participer à cette initiative, toutes les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’inscription suivant : httpss://docs.google.com/…/1FAIpQLScxsWCS…/viewform

Pour rappel, Aswat Nissa est une organisation tunisienne féministe non gouvernementale tunisienne.

Créée en 2011, elle est indépendante de toute influence politique. Inclusive, elle plaide pour l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques en encourageant les femmes tunisiennes à porter leur voix et à prendre la place qui leur revient en société.