L’Association Tunisienne des Sciences de la Mer (ATSMer) vient d’annoncer le lancement de la première édition du Prix Mohamed Hédi Ktari en sciences marines. Ce prix qui sera attribué pour la première fois en 2026 vient couronner la meilleure thèse en sciences marines.

Les candidatures sont ouvertes du 1 juillet au 15 août 2026 à tout docteur ayant soutenu sa thèse entre 2016 et 2025. Les disciplines concernées sont les Sciences marines au sens le plus large. La remise du prix (2000 D) aura lieu le 21 décembre 2026.

Les principaux critères de sélection sont la pertinence scientifique, l’innovation et les impacts scientifique et sociétal attendus.

Mohamed Hédi Ktari est professeur émérite et l’une des figures marquantes des sciences marines en Tunisie. Pionnier dans ce domaine, il a largement contribué au développement de la zoologie, de l’écologie marine et de la recherche halieutique dans le pays.

Il a œuvré au renforcement des capacités de plusieurs générations de chercheurs dans diverses disciplines des sciences de la mer. Ayant occupé des postes importants, il a fortement marqué la recherche marine tunisienne. Son parcours se distingue par son engagement en faveur de l’excellence scientifique, de la transmission du savoir et du rayonnement des sciences marines aux niveaux national, maghrébin et international. Mohamed Hédi Ktari est également membre fondateur de l’Association Tunisienne des Sciences de la Mer, qu’il a présidée pendant plusieurs années.