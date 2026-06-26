Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargé par intérim de la gestion du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Salah Zouari, a présidé jeudi à El Fahs, dans le gouvernorat de Zaghouan, la cérémonie d’inauguration de l’extension de l’usine du groupe suédois “Autoliv“, spécialisé dans la fabrication de volants de voitures et de dispositifs de sécurité routière. Le coût de ce projet est estimé à environ 84 millions de dinars.

Cette extension, qui a intégré les technologies les plus avancées de l’industrie intelligente 4.0, s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer ses investissements et à étendre ses activités industrielles en Tunisie.

La cérémonie d’inauguration a été marquée notamment par la présence du gouverneur de Zaghouan, Karim Berrengi, aux côtés de l’ambassadrice du Royaume de Suède en Tunisie, Cecilia Wramsten Acher, et de la cheffe de la coopération tuniso-allemande à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Jacqueline Groth, ainsi que de plusieurs hauts cadres du ministère, des entreprises sous tutelle, et des représentants des structures nationales et locales.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Salah Zouari a souligné que ce projet illustre la confiance des investisseurs internationaux en Tunisie et en ses compétences humaines. Il a insisté sur la capacité du pays à attirer davantage d’investissements industriels et technologiques à forte valeur ajoutée, renforçant ainsi sa position en tant que destination régionale et internationale de premier plan dans le secteur de la fabrication de composants automobiles.

Le ministre a indiqué que ce projet revêt une dimension technologique avancée, de nature à soutenir la productivité du groupe “Autoliv” et à renforcer la durabilité environnementale grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, à la rationalisation de la consommation des ressources et au développement du système logistique. Cette extension contribuera à promouvoir l’emploi et les compétences nationales dans les spécialités industrielles avancées, tout en soutenant l’intégration de l’économie tunisienne dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il ajouté.

Il a également rappelé que le secteur de la fabrication de composants automobiles bénéficie d’une priorité dans le cadre du pacte de partenariat signé entre les secteurs public et privé pour renforcer sa compétitivité à l’horizon 2027. Zouari a mis en relief, à cette occasion, l’importance économique de ce secteur, puisqu’il regroupe environ 300 entreprises industrielles offrant plus de 120 000 emplois. Il a réaffirmé l’engagement du ministère à poursuivre l’accompagnement des entreprises actives dans ce secteur et à œuvrer pour consolider davantage sa position comme l’un des secteurs industriels d’exportation les plus importants.

Le groupe suédois “Autoliv” est présent dans 28 pays à travers 64 sites de production. Il produit annuellement environ 7 millions de volants de voitures, dont 4 millions fabriqués en Tunisie et entièrement destinés aux marchés européens.

Le groupe dispose également en Tunisie de deux sites de production, à El Fahs et à Ennadhour, dans le gouvernorat de Zaghouan. Depuis 1999, ils ont contribué à la création de plus de 4 500 emplois, faisant de l’entreprise l’un des acteurs majeurs du secteur de la fabrication de composants automobiles dans le pays.