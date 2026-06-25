À l’occasion du 70e anniversaire de la création de l’armée nationale, le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi après-midi, l’inauguration du Musée de la mémoire nationale à Sejoumi, après sa restauration et son réaménagement total.

Selon un communiqué de la présidence de la République et une vidéo publiée sur sa page officielle, le chef de l’État a arpenté les différentes galeries de cet édifice historique, dont notamment, celles dédiées aux “batailles de la résistance armée 1881-1954” et à la “Bataille de Bargou” à travers les témoignages des résistants ayant participé à la lutte nationale.

Le président Saïed a en outre pris connaissance de la maquette du musée ainsi que des portraits et documents vivants relatant l’épopée de la libération nationale.

Il a à ce propos rendu hommage aux martyrs exécutés sur le site même du musée, à l’instar de Béchir Nabheni, martyr de la bataille de Remada du 25 mai 1958.

À l’issue de cette visite, le président de la République a consigné un message dans le Livre d’or du musée, soulignant l’importance de préserver la mémoire nationale pour les générations à venir.