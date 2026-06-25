Le marché Boursier a clôturé la séance de mercredi, 24 juin 2026, sur une note d’optimisme. L’indice de référence a inscrit une avancée de 1,18 % à 19 153,71 points, dans un volume conséquent de 17,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre SOTETEL s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste en télécommunication s’est envolée de 6 % à 21,390 D, dans un flux de 811 mille dinars.

Le titre BNA s’est adjugé une progression de 5,7 % à 19,400 D, dans des échanges garnis de 1,7 MD.

Le titre NEW BODY LINE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la société a reculé de -4 % à 3,600 D notant que la valeur a amassé un volume réduit de 9 mille dinars sur la séance.

Le titre LAND’OR a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action a régressé de -4 % à 15,730 D faisant savoir que la valeur a brassé un flux global de 203 mille dinars.

Le titre TELNET a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action a affiché une embellie de 5,9 % à 12 D, en alimentant le marché avec des capitaux de l’ordre de 4,5 MD.