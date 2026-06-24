Le CinéMadart à Carthage organise une projection de court-métrages qui explore les thèmes de la perte, de la mémoire et de l’absence intitulée « À la recherche d’images résiduelles » (In Search of Remnant Images) le lundi 29 juin 2026 à 19h30 dans le cadre du projet « Elegiac Whispers » organisé par la Fondation A. M. Qattan à Ramallah, en Palestine.

Le public est invité à découvrir comment l’art vidéo, ou l’image en mouvement, peut-il rendre compte du deuil ? Comment les artistes représentent-ils la perte lorsque ce qu’il faut représenter, c’est l’absence elle-même, ou le vide laissé derrière ? En quoi un support temporel diffère-t-il des autres formes d’expression, et quel rôle le temps joue-t-il dans le récit de la disparition ? indiquent les organisateurs.

À la recherche d’images résiduelles est un programme de projections qui réunit des artistes qui abordent certaines des souffrances qui hantent aujourd’hui le monde arabe à savoir Basma al-Sharif, Dena al-Adeeb, Huda Takriti, Hussein Nassereddine, Maha Maamoun, Noor Abuarafeh, Rund Alarabi, Sadik Kwaish Alfraji, Yaqeen Yamani et Younes Ben Slimane avec pour Commissaire Amin Alsaden.