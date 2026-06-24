Le comité directeur de l’Union des écrivains tunisiens a annoncé qu’il met à la disposition des directeurs des collèges et lycées une sélection d’ouvrages d’auteurs tunisiens afin de contribuer aux récompenses de fin d’année scolaire.

Dans un communiqué publié hier, l’Union des écrivains a indiqué qu’elle met ces ouvrages, dans la limite des stocks disponibles, à la disposition des responsables de ces établissements, contribuant ainsi à la diffusion du livre tunisien et à sa promotion auprès des jeunes.

Les responsables des établissements scolaires souhaitant obtenir ces ouvrages pour les remettre à des élèves méritants doivent contacter le trésorier de l’Union des écrivains, Kamel Sekri, et déposer une demande à cet effet. Ils devront joindre le cachet de l’établissement ainsi qu’une copie de leur carte d’identité nationale lors de la réception des livres.