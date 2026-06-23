Le programme pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord “THAMM plus”, a annoncé la publication d’un nouveau guide au profit des candidats souhaitant avoir une expérience professionnelle en Allemagne, dans le but de faciliter leur intégration professionnelle et sociale et de les aider à s’adapter à la vie quotidienne et à l’environnement de travail en Allemagne.

L’Union européenne en Tunisie a précisé, dans un communiqué publié sur sa page officielle, que la maîtrise de la langue n’est pas le seul facteur de réussite professionnelle à l’étranger, notant que la culture, les coutumes et les spécificités du marché du travail dans le pays d’accueil est important pour garantir une intégration réussie et durable.

La même source a ajouté que ce guide a été adopté au cours d’un atelier de formation organisé au profit d’un nombre de bénéficiaires du programme, qui ont été sélectionnés pour travailler dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires en Allemagne, dans le cadre de leur préparation aux exigences de la vie et du travail dans ce pays.

Le programme pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord, “THAMM plus”, a été mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale, mandatée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, et cofinancé par l’Union européenne.

“THAMM plus”, qui s’étend de 2024 à 2027, est soutenu par un partenariat multipartite incluant l’Union européenne, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement, l’Organisation internationale du travail, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Agence allemande de coopération internationale, l’Agence belge de développement et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Ce programme vise à promouvoir la gouvernance de la migration légale, à simplifier les mécanismes de mobilité professionnelle, à appuyer le recrutement équitable et à protéger les demandeurs d’emploi à l’étranger.

“THAMM plus” constitue une extension du programme “THAMM”, qui a contribué à l’instauration de partenariats avec plusieurs pays européens dont l’Allemagne, la France, l’Italie et la Belgique, et a permis le recrutement de compétences tunisiennes dans plusieurs secteurs tels que l’hôtellerie, la restauration, la construction, l’agriculture, le tourisme, la santé et l’industrie.

Ce programme a également permis de développer et de numériser les services administratifs, notamment en ce qui concerne le suivi des offres d’emploi à l’étranger, de comparer les programmes tunisiens de formation avec ceux des pays d’accueil et d’instaurer un système de veille pour faire le suivi de l’évolution du marché d’emploi aux niveaux national et international.