Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, lundi, avec le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Libye, Taher Al-Baour, au sujet des moyens de développer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le commerce, l’investissement et les infrastructures.

L’entretien qui s’est déroulé, lundi, à Amman (Jordanie), en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères aux travaux de la 165e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères arabes, a permis aux deux parties de discuter des moyens d’améliorer la prise en charge des communautés tunisienne et libyenne. Il s’agit, aussi, de renforcer les services fournis aux citoyens tunisiens et libyens résidant dans les deux pays, selon un communiqué publié mardi par le ministère des Affaires étrangères.

À cette occasion, le ministre a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la stabilité, de l’unité et de la souveraineté de la Libye.

Il a également souligné l’attachement de la Tunisie à un processus de règlement politique libyo-libyen, sous l’égide des Nations unies, répondant aux aspirations du peuple libyen frère et contribuant au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région.