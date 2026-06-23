La production de pommes de terre de saison dans le gouvernorat de Gafsa est estimée à 16000 tonnes au cours de l’actuelle campagne agricole, conservant ainsi le niveau de production enregistré lors de la saison précédente, a indiqué, à l’Agence TAP, le chef de service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole (CRDA), Kaïs Chelbi.

Il a précisé que les opérations de récolte des pommes de terre ont démarré depuis le début du mois de juin et que leur taux d’avancement a atteint 20 %. La superficie totale consacrée à cette culture dans la région est de 500 hectares, avec un rendement moyen estimé à 32 tonnes par ha.

Il a ajouté que la production est principalement concentrée dans les délégations de Gafsa-Nord, Zannouche, Sened ainsi que dans certaines zones relevant de la délégation de Gafsa-Sud. Dans ce cadre, des campagnes de sensibilisation ont été organisées au profit des agriculteurs sur les bonnes pratiques de gestion du produit lors des opérations de transport, de commercialisation et de stockage des pommes de terre.

Par ailleurs, le Groupement interprofessionnel des légumes (GIL) a mis en place un centre de collecte des pommes de terre dans la délégation de Gafsa-Nord et a fixé le prix de la tonne à 1200 dinars, d’après la même source.